Владельца бесхозного коня разыскивают новосибирские полицейские

Жители домов на улице Выборной в Новосибирске увидели гуляющего без привязи коня и вызвали полицейских.

Нестандартная ситуация произошла рано утром в понедельник, 28 мая, в районе многоэтажного дома № 131/2. Приехавшие на место правоохранители были вынуждены забрать животное с собой в отделение, на территории которого он находится до сих пор.

«Мы специально не даём ни фотографию коня, ни ориентировку, чтобы обратившиеся описывали животное. Мы надеемся, что хозяин всё-таки найдётся. Если поиск затянется, будет решаться вопрос о дальнейшем содержании животного», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Если вам известно что-либо о человеке либо организации, которой принадлежит найденный конь, полицейские просят позвонить по телефонам: 266-02-02, 232-17-70.

Напомним, новосибирская модель Анастасия Серебрянская, смелые фото которой вошли в сотню лучших по версии мужского журнала Maxim, необычно поздравила ветеранов с Днем Победы, снявшись в неглиже верхом на коне.