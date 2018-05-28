Жарой и грозами завершится май в Новосибирске

Температура до +24 градусов порадует жителей Новосибирска в середине недели — метеорологи предполагают (а горожане надеются), что так холодно, как раньше, уже не будет.

Тепло обходило Новосибирск стороной, но, по прогнозам синоптиков, горожане в скором времени могут променять благородную белизну кожи на загар. Как сообщила начальник метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова, неустойчивый характер погоды сохранится с 29 по 31 мая, но есть положительные сдвиги в температуре.

В ближайшие три дня город окутает юго-западный ветер с переходом на восточный, а затем на северо-западный. Ночью 29-го он будет дуть с силой 4–9 метров в секунду, днём 10–15. 30 мая ветер ожидается ночью 7–12, днём 4–9 с порывами до 14 метров в секунду. 31 числа прогноз аналогичен.

29 мая температура ночью составит +4...+6 градусов, местами небольшой дождь. Днём без осадков, +17...+19 градусов. 30 числа также без дождя, ночью температура будет +9...+11, днём +22...+24 градуса.

31 мая пройдёт холодный фронт: ночью +9...+11 градусов, местами небольшие осадки, а днём +13...+15 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза.

«После 30 мая снова возобновятся грозы, дожди и порывистый ветер. Но предполагаем, что будет теплее. Если это можно назвать теплом», — прокомментировала Марина Виноградова.

Напомним, на прошедших выходных в некоторых районах Новосибирской области тепло уже наступило.