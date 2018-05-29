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Андрей Травников погасил первые конверты с уникальными почтовыми марками

 29 мая, 17:56
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Андрей Травников погасил первые конверты с уникальными почтовыми марками
фото с сайта nso.ru

На новосибирском Главпочтамте 29 мая состоялось торжественное гашение почтовых марок, посвящённых Новосибирской области, — оттиски печати на первых конвертах поставил глава региона Андрей Травников.

Новосибирская область отметилась уникальной почтовой маркой — на ней изображён герб города, на полях почтового блока — герб нашей области и карта России.

Почтовый блок номиналом 70 рублей, посвящённый нашему региону, выпущен тиражом 45 тысяч экземпляров. Размер блока составляет 90×60 мм, размер марки в блоке — 30×42 мм. На почтовой марке — герб города Новосибирска, на полях почтового блока — герб Новосибирской области и карта Российской Федерации.

Врио губернатора Новосибирской области поздравил на торжественной церемонии на Главпочтамте собравшихся горожан, а также филателистов.

«Новосибирская область и столица региона Новосибирск теперь отмечены в коллекции уникальных марок и блоков, посвящённых гербам субъектов и городов Российской Федерации. Уверен, что эти марки станут желанным трофеем для коллекционеров по всей стране, а возможно — во всём мире», — подчеркнул Андрей Травников.

Стоит отметить, что это второй в истории города и области выпуск марки, посвящённой Новосибирску, — в 2003 году издана марка в честь 100-летия присвоения Новониколаевску статуса города.

Напомним, в мае Андрей Травников поручил разработать «Дорожную карту» по борьбе со смертностью.

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