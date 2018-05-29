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Международный автопробег из Китая в Россию финишировал в Новосибирской области

 29 мая, 18:18
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Международный автопробег из Китая в Россию финишировал в Новосибирской области
фото с сайта nso.ru

При поддержке правительства Новосибирской области грузовой и пассажирский транспорт «проехался» от «страны Поднебесья» до местного региона.

В Новосибирской области 29 мая завершился маршрут тестового международного автопробега грузового и пассажирского транспорта Китай — Россия. С приветственным словом по поручению врио губернатора Андрея Травникова к участникам автопробега обратился начальник Управления международных связей администрации губернатора и правительства НСО Сергей Санников.

Автопробег протестировал возможность автоперевозок из Китая в Россию по новому международному коридору Далянь — Новосибирск без перегрузки товаров на границе.

«Как отметил президент России Владимир Путин, отношения России с Китайской Народной Республикой находятся на небывало высоком уровне. Сегодняшний автопробег — лучшее тому подтверждение. Китай — основной внешнеторговый партнёр Новосибирской области, и в том в случае если грузовые транспортные потоки нового формата станут регулярными, перспективы нашего сотрудничества существенно расширятся», — подчеркнул Сергей Санников.

Участники автопробега впервые совершили рейс на 1 800 километров вглубь Китая без перегрузки груза и смены перевозчика.

«За счёт перевозки грузов в режиме „от двери до двери“ удалось сократить время доставки на срок от двух до пяти дней, который обычно занимает перегрузка товаров», — отметила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, в мае в Новосибирской области прошёл автопробег в память о погибших в ВОВ.

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