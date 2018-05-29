Белолицых саки привезли из Германии в Новосибирский зоопарк

Коллекция приматов Новосибирского зоопарка пополнилась новым видом — парой белолицых саки.

Приматов привезли в столицу Сибири из Германии. Этот вид редко встречается в зоологических парках, а на территории России до этого момента их не было вовсе.

«Молодые самец и самка хорошо перенесли дорогу и быстро освоились на новом месте. Мы разместили белолицых саки в павильоне для мелких приматов и пингвинов. Посетители уже могут их увидеть», — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Отличаются белолицые саки светлой шерстью, обрамляющей лицо, а вот на туловище и хвосте она у них чёрная. Вес взрослой особи составляет не более двух килограммов.

Напомним, посетители Новосибирского зоопарка могут увидеть четверых детёнышей перевязок, которых вместе с мамой перевели в уличный вольер.