Двухлетний малыш с братом заточили бабушку на балконе в Новосибирске

Двое детей, одному из которых нет года, заперли бабушку на балконе восьмого этажа в Новосибирске — вызволяли её оттуда спасатели.

Недетский казус произошёл 28 мая в Новосибирске. Дети 2016 и 2018 годов рождения повернули ручку двери балкона и закрыли там бабушку на восьмом этаже. К счастью, у пожилой женщины был с собой телефон — она позвонила дочери, и та в 9:55 вызвала спасателей МАСС.

«На место выехал экипаж спасателей МАСС, который шанцевым инструментом обеспечил доступ в квартиру», — сообщила пресс-служба МАСС.

Бабушку освободили. Дети в медицинской помощи не нуждаются и переданы родителям.

Напомним, в марте новосибирские спасатели вызволили школьника из бабушкиных наручников.