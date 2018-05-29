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Верблюда-флегматика из цирка продают на новосибирском «Авито»

 29 мая, 07:15
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Верблюда-флегматика из цирка продают на новосибирском «Авито»
фото с сайта avito.ru

За четверть миллиона рублей новосибирцы могут приобрести ленивого верблюда — его характер идеален для поездок и фото, но плох для цирковых выступлений.

Даже среди цирковых животных не любят ленивых и быстро находят им более молодую и энергичную замену. На новосибирском «Авито» Игорь выставил объявление о продаже девятилетнего верблюда за 250 тысяч рублей.

«Я работаю с ним в цирке. Верблюд на данный момент находится в Кемерове. Всего у меня восемь верблюдов. Сейчас я подготовил молодого, новенького. А этот флегматичный, знаете, такие люди бывают. Ленивый. Идеально подойдёт для катаний, фотографирования. А в цирке нужно, чтобы темп был быстрым, и я взял другого верблюжонка. Он быстрее бегает», — рассказал корреспонденту Сиб.фм продавец.

Игорь работает в Росгосцирке — обслуживает разные цирки. 16 июня он приедет в Новосибирск — горожане смогут купить и забрать себе верблюда.

Напомним, в марте очевидцы сняли на видео, как мужчина катался по Искитиму на верблюде.

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