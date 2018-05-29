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Главу кузбасского МЧС арестовали до 25 июля по делу о пожаре в «Зимней вишне»

 29 мая, 08:19
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Главу кузбасского МЧС арестовали до 25 июля по делу о пожаре в «Зимней вишне»
фото из группы «пожар в Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

По решению Центрального районного суда Кемерово руководитель областного управления ГУ МЧС Александр Мамонтов взят под стражу на два месяца.

«Постановлением суда Мамонтову А.С. <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 25 июля 2018 года», — сообщила пресс-служба суда.

Также по делу о пожаре в «Зимней вишне» обвиняется начальник отдела надзора областного управления МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017 и 2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре. По закону она должна была пройти до 18 марта 2018 года.

Во время расследования сотрудники Следственного комитета установили, что с июня 2015 по апрель 2018 года Александр Мамонтов похитил более 1,8 млн рублей из бюджета возглавляемого им ведомства.

Напомним, должность уполномоченного по помощи пострадавшим в «Зимней вишне» в Кемеровской области заняла бывший директор детской спортивной школы Людмила Маслеева.

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