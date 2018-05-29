Горячая линия по вопросам отдыха детей в лагерях заработала в НСО

Глава региона Андрей Травников провёл оперативное совещание по летнему детскому отдыху, где поручил информировать родителей о работе оздоровительных лагерей.

Вчера, 28 мая, на совещании врио губернатора доложили о готовности Новосибирской области к предстоящему летнему сезону. Как сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития, сейчас на сайте регионального ведомства работает горячая линия, родители смогут получить оперативную информацию и задать вопросы, касающиеся отдыха в детских лагерях.

«Эти данные родители должны получать вместе с путёвками, чтобы каждый знал, куда можно обратиться в случае возникновения вопросов», — указал Андрей Травников.

Напомним, прошлым летом более 50 детей заболели острым ринофарингитом в санатории «Юбилейный» в Бердске — в дело вмешались следователи.