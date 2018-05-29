Юная жительница Новосибирска забеременела от насильника

Сибиряк предстанет перед судом за изнасилование несовершеннолетней, следователи собрали информацию о 13 преступных эпизодах.

Прокуратура Новосибирской области сообщает, что мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Новые факты всплыли из-за беременности 13-летней девочки.

«Обвиняемый с марта 2016 года по ноябрь 2017 года, применяя к несовершеннолетней насилие и воспользовавшись её беспомощным состоянием, совершил с ней 13 половых сношений», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Заместитель регионального прокурора Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и передал его в областной суд для рассмотрения. 52-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, а возможно, и пожизненное заключение.

Напомним, в Красноярском крае 12-летняя девочка забеременела после очередного изнасилования приёмным отцом и до последнего это скрывала.