«Хватит нас доить!» — новосибирцы готовят акцию протеста из-за цен на бензин
29 мая, 07:45
Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков планирует выйти на пикет, посвящённый росту цен на топливо, а также призывает присоединиться к нему всех желающих.
Акция пройдёт 31 мая, в 18:00 на площади возле ГПНТБ. Как уточняется на сайте Ассоциации, пикет согласован с мэрией Новосибирска, партнёром по его организации выступил обком КПРФ.
«Просим членов ассоциации принять активное участие в акции протеста, пригласить на это мероприятие как можно большее количество своих сотрудников. И не только сотрудников, но также друзей, знакомых, соседей. Вместе мы можем добиться, чтобы акция протеста была многочисленной», — сообщает СААП.
Ассоциация также предлагает лозунги, с которыми планирует выйти на акцию. В их числе «Дорогой бензин = мёртвая экономика», «Автомобилист — не корова, хватит его доить!» и «Не забудем, не простим эти цены на бензин!».
Напомним, что за прошедшую неделю бензин в Новосибирской области подорожал на 2,1 %.