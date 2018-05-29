Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков планирует выйти на пикет, посвящённый росту цен на топливо, а также призывает присоединиться к нему всех желающих.

Акция пройдёт 31 мая, в 18:00 на площади возле ГПНТБ. Как уточняется на сайте Ассоциации, пикет согласован с мэрией Новосибирска, партнёром по его организации выступил обком КПРФ.

«Просим членов ассоциации принять активное участие в акции протеста, пригласить на это мероприятие как можно большее количество своих сотрудников. И не только сотрудников, но также друзей, знакомых, соседей. Вместе мы можем добиться, чтобы акция протеста была многочисленной», — сообщает СААП.

Ассоциация также предлагает лозунги, с которыми планирует выйти на акцию. В их числе «Дорогой бензин = мёртвая экономика», «Автомобилист — не корова, хватит его доить!» и «Не забудем, не простим эти цены на бензин!».

Напомним, что за прошедшую неделю бензин в Новосибирской области подорожал на 2,1 %.