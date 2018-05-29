Лучшие мультфильмы России и Сербии покажут новосибирским малышам

В рамках Международного проекта «Мульт-Мост. Россия — Србиjа» в Новосибирской области покажут 13 мультфильмов, а также проведут мастер-классы.

II Международный анимационный проект «Мульт-Мост. Россия — Србиjа» пройдёт в Новосибирской области при поддержке регионального министерства культуры с 1 по 5 июня. В рамках проекта людям покажут 13 мультфильмов сербских и российских студий, в создании которых приняли участие около ста детей.

«Перед участниками стояла задача снять анимационный фильм, основываясь на детских песнях. Сербские студии подготовили мультклипы на российские детские песни, а российские — на популярные детские песни Сербии», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В рамках проекта сербские преподаватели студий анимации проведут мастер-классы. Открытие состоится 1 июня в кинозале «Синема» на улице Каинской, 4. Мероприятия пройдут и на других площадках: в специальной коррекционной школе № 148 на улице Героев Революции, 68, ДЮЦ «Старая мельница» на Орджоникидзе, 37 и в музее «Заельцовка» на Красном проспекте, 179.

С программой проекта, а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Напомним, в начале июня пройдёт семейный благотворительный праздник в честь Дня защиты детей в Новосибирске.