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Новосибирского полицейского отправили в колонию за кражу наркотиков

 29 мая, 18:27
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Новосибирского полицейского отправили в колонию за кражу наркотиков
фото с сайта pixabay.com

За хищение наркотиков и покушение на их сбыт бывшего новосибирского правоохранителя отправили в колонию строгого режима на 16 лет.

Полицейский отвечал в отделе полиции № 8 «Кировский» за приём, хранение и выдачу вещественных доказательств. Воспользовавшись служебным положением, он похитил из камеры хранения более 3,5 килограмма наркотических веществ.

«Часть похищенных наркотиков, массой чуть менее одного килограмма, полицейский вместе с другим сотрудником собирался продать за 350 тысяч рублей, но им это не удалось. Мужчины были задержаны, а наркотики изъяты», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Кстати, статья «Хищение наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», по которой судили правоохранителя, предполагает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Напомним, конфликт между двумя компаниями мужчин в новосибирском посёлке Петровском завершился перестрелкой с пострадавшими.

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