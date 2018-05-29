Кемеровские пожарные увольняются из-за уголовного преследования Генина

Начальник МЧС по Кемеровской области рассказал, что, боясь попасть на скамью подсудимых, пожарные начали массово увольняться.

25 мая по делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали начальника МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора регионального главка МЧС Григория Терентьева. Их обвиняют по статьям «Халатность» и «Растрата».

В зале суда Александр Мамонтов рассказал, что сотрудники местного пожарного гарнизона в страхе перед судом массово подают рапорты на увольнение. Началось это после ареста их коллеги Сергея Генина. Об этом сообщил ТАСС.

«Очень тяжёлая ситуация в пожарно-спасательном гарнизоне. Каждый день по три-пять рапортов от личного состава об увольнении поступает, не потому что люди разочаровались в службе, а потому что боятся послеследственных мероприятий», — передало его слова агентство.

По словам обвиняемого, приходилось каждый день доказывать пожарным, что надо ехать на вызов, а не бояться, что потом они окажутся на скамье подсудимых.

Напомним, по версии следствия, Александр Мамонтов похитил более 1,8 млн рублей из бюджета возглавляемого им ведомства.