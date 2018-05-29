Сэкономить на праздновании дня рождения сибирякам поможет портал BANANDA.RU

Это уникальный агрегатор, который аккумулирует все скидки, акции и подарки в различных категориях товаров и услуг специально для именинников.

Согласитесь, день рождения очень приятный праздник, но очень затратный. Как правило, его приходится праздновать не один раз: на работе, с друзьями, родственниками... И сделать этот день ещё приятнее поможет гид по скидкам.

Портал BANANDA.RU создан именно с этой целью и специально для именинников. Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно ничего покупать или регистрироваться, необходимо просто зайти и выбрать, что вам нравится.

Получить массу скидок и подарков именинник может как в свой день рождения, так и за несколько дней до и после него — для этого достаточно только выйти за покупками и направиться по правильному адресу. А портал подскажет все нужные адреса и пароли.

При этом не надо постоянно следить за разными акциями, все действующие на данный момент предложения окажутся перед вашими глазами, как только вы выберете город и зайдёте в нужные вам разделы. А иногда и не надо выходить из дома за покупками, ведь некоторыми предложениями можно воспользоваться сразу, открыв витрину интернет-магазина с определёнными товарами.

«Не использовать все прелести интернет-просторов просто неприлично в современном мире, а тем более неразумно не пользоваться скидками, когда есть возможность. Повод купить продукты или косметику, одежду и обувь, мебель и услуги медицинских клиник на несколько порядков дешевле выпадает далеко не всегда, а, значит, нужно пользоваться акционными предложениями, пока они находятся в актуальном виде», — уверены специалисты портала BANANDA.RU.