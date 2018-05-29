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Штормовой ветер ожидает новосибирцев в ближайшую ночь

 29 мая, 17:20
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Штормовой ветер ожидает новосибирцев в ближайшую ночь
фото с сайта pixabay.com

Новосибирские спасатели предупредили местных жителей о серьёзном ухудшении погоды в ближайшие часы и ночь на 30 мая.

Синоптики прогнозируют восточный ветер, сила которого составит от 9 до 14 метров в секунду, а порывы будут достигать 22 метров. Температура в ночь на среду ожидается от 7 до 12 градусов. Днём ситуация, если верить прогнозу, серьёзно изменится. Ветер станет значительно слабее — от 4 до 9 метров, а температура воздуха поднимется до 25 градусов.

«Вероятность возникновения природных пожаров минимальна. Туманы при прояснении могут осложнить дорожно-транспортную обстановку. Чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями, не прогнозируется», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Напомним, после 30 мая в Новосибирской области возобновятся грозы, дожди и порывистый ветер, но синоптики предполагают, что в регионе станет теплее.

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