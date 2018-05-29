4 балла
+13 °C

Троллейбус перестанет ходить по Новосибирску из-за ремонта теплосетей

 29 мая, 10:02
были упомянуты
подходящие темы
Троллейбус перестанет ходить по Новосибирску из-за ремонта теплосетей
фото с сайта get-nsk.ru

В связи с аварийным ремонтом тепловой камеры на несколько дней закроют движение троллейбуса № 36 — водителям советуют быть внимательней.

Троллейбус № 36 с маршрутом «Улица Лазурная» — станция метро «Заельцовская» перестанет курсировать почти на неделю, с 29 мая по 3 июня.

«Это связано с сужением проезжей части на чётной стороне улицы Фрунзе, в районе здания № 14, на семь метров на время проведения аварийного ремонта тепловой камеры магистральной теплотрассы филиала „Тепловые сети“», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Также водителям рекомендуют быть особенно внимательными в это время, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в мае из-за проверки теплосетей новосибирцев оставили без воды.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 мая, 09:15 • статья

Реставрация на миллион

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в огромном мегаполисе с горсткой исторических памятников всё так непросто с реставрацией.
 17 мая, 08:15 • статья

В режиме ожидания

Корреспондент Сиб.фм погрузился в проблему продолжительных остановок городского транспорта и с удивлением выяснил, что за такие раздражающие пассажиров нарушения почти не бывает последствий.
 14 мая, 15:10 • статья

Сверхзадачи и сверхлюди

Шахматисты Новосибирской области громко заявили о себе на командном чемпионате России и заработали путёвку на Еврокубок. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности интеллектуальных схваток в российской Премьер-лиге.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.