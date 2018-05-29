Троллейбус перестанет ходить по Новосибирску из-за ремонта теплосетей

В связи с аварийным ремонтом тепловой камеры на несколько дней закроют движение троллейбуса № 36 — водителям советуют быть внимательней.

Троллейбус № 36 с маршрутом «Улица Лазурная» — станция метро «Заельцовская» перестанет курсировать почти на неделю, с 29 мая по 3 июня.

«Это связано с сужением проезжей части на чётной стороне улицы Фрунзе, в районе здания № 14, на семь метров на время проведения аварийного ремонта тепловой камеры магистральной теплотрассы филиала „Тепловые сети“», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Также водителям рекомендуют быть особенно внимательными в это время, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в мае из-за проверки теплосетей новосибирцев оставили без воды.