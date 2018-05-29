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Творческие коллективы и исполнители покажут, чего они стоят

 29 мая, 15:49
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Творческие коллективы и исполнители покажут, чего они стоят

2 и 3 июня в Новосибирске пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс исполнительских искусств YELLOW FEST — яркое и масштабное событие, посвящённое достижениям в музыкальном, танцевальном, театральном и оригинальном творчестве.

Подобные мероприятия проходили во многих городах России — после творческих соревнований каждый выступающий получал дополнительный опыт в свою копилку мастерства.
Некоторые участники продвинулись по карьерной лестнице — уехали в Москву, Санкт-Петербург и за границу, где успешно реализуются как профессиональные артисты. Часть осталась в Новосибирске и активно гастролирует по России, иногда выбираясь за границу.

«YELLOW FEST несёт и социальную функцию — все вырученные средства с входных билетов пойдут в Благотворительный фонд „Защити жизнь“ в помощь людям с онкологическими заболеваниями», — рассказал организатор фестиваля Николай Алмас.

Конкурс-фестиваль создан с единственной целью — развитие потенциала людей, для которых творчество является жизнью.

Напомним, что в мае в Новосибирске прошла «Ночь квестов-2018».

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