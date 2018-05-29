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Завершился ремонт на улице Котовского в Новосибирске

 29 мая, 15:14
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Завершился ремонт на улице Котовского в Новосибирске
фото предоставил «яма котовский»

Мэрия Новосибирска с гордостью объявила об окончании ремонта свыше трёх километров улицы Котовского, на которой «проживала» знаменитая яма.

Подрядная организация МКУ «Управление дорожного строительства» завершила ремонт на участке улицы Котовского. Асфальт уложили на площади в 3 490 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Также закончили ремонт двух тысяч квадратных метров на улицах Дачной, Ватутина и двух с половиной тысяч на Трикотажной.

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры — один из основных приоритетов развития Новосибирска, обозначенных мэром Новосибирска Анатолием Локтем на ближайшие годы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае со знаменитой ямой на Котовского «попрощались» в соцсетях.

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