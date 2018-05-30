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Акция «Корзина доброты — детям» пройдёт в Новосибирске

 30 мая, 15:53
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Акция «Корзина доброты &mdash; детям» пройдёт в Новосибирске
фото предоставила «Пятёрочка»

Новосибирцы смогут приобрести продукты и с помощью волонтёров отправить их нуждающейся многодетной семье, одинокой матери или семье с ребёнком-инвалидом.

С 31 мая по 3 июня федеральная торговая сеть «Пятёрочка» и Фонд продовольствия «Русь» проведут масштабную акцию «Корзина доброты — детям» в 16 городах страны.

Цель данного проекта — собрать продовольственную помощь для малообеспеченных семей в преддверии Дня защиты детей. Пожертвования пойдут многодетным семьям, одиноким матерям и семьям с ребёнком-инвалидом — подопечным Фонда продовольствия «Русь».

В Новосибирске сбор продуктов пройдёт с 31 мая по 2 июня в магазинах «Пятёрочка» по адресам: Новосибирская, 28, Печатников, 24 и Комсомольская, 15. С 16:00 до 20:00 в четверг и пятницу, а также с 12:00 до 18:00 в субботу все желающие смогут приобрести любые нескоропортящиеся товары и передать их волонтёрам, которые будут помогать в универсамах в дни проведения акции.

А те, у кого не получится прийти непосредственно в магазин, смогут на сайте корзинадоброты.рф приобрести определённый продуктовый набор стоимостью от 150 до 2000 рублей, который волонтёры доставят благополучателям.

«В результате акции помощь получат нуждающиеся семьи с детьми, живущие в 16 городах страны: Москве и области, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Сочи, Краснодаре, Липецке, Рязани, Туле, Калуге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Элисте и Кемерове», — сообщили организаторы акции.

Торговая сеть «Пятёрочка» также внесёт свой вклад, добавив 30 % от собранных продуктов.

Напомним, в начале июня пройдёт семейный благотворительный праздник в честь Дня защиты детей в Новосибирске.

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