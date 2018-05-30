Больное сердце машинистки башенного крана едва не привело к ЧП в Новосибирске

фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске женщине стало плохо на высоте 20 метров — сотрудники МАСС спасали её с помощью альпинистского снаряжения.

Вызов спасателям МАСС поступил со стройплощадки на Дачном шоссе в 8:55. Машинистке башенного крана стало плохо — потребовалась срочная помощь.

МАССовцы, чтобы пробраться к женщине на высоту 20 метров, использовали альпинистское снаряжение. Спустив машинистку на землю, её передали сотрудникам бригады скорой помощи.

«Женщину 1973 года рождения с вероятным сердечным приступом экстренно госпитализировали в медицинское учреждение города», — сообщила пресс-служба спасателей МАСС.

Напомним, 29 мая спасатели освободили из заточения на балконе женщину, которую там заперли малолетние внуки.