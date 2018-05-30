Чемпион мира и Европы погиб в ДТП по дороге в Омск

Мастер спорта международного класса, многократный чемпион мира и Европы, гиревик Иван Мартыневич погиб в аварии, возвращаясь с чемпионата России.

Уроженец села Хохлово Саргатского района Омской области Иван Мартыневич — трёхкратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы.

Чемпионат страны 2018 года в Санкт-Петербурге завершился 27 мая, где он заработал бронзовую медаль. Из северной столицы Иван Мартыневич поехал в Москву, чтобы оттуда улететь домой. Утром 28 мая он погиб в ДТП.

Похороны спортсмена пройдут в родном селе Хохлово Саргатского района.

«Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области приносит соболезнования родным и близким Ивана Мартыневича», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в марте умер известный новосибирский скульптор Александр Бортник.