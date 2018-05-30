Детей опекуна-насильника забрали для реабилитации в Красноярском крае

12-летняя девочка в Красноярском крае забеременела от опекуна — в семье было ещё четверо детей, на данный момент всех изъяли и направили на психологическую реабилитацию.

По данным следствия, 49-летний мужчина в течение года насиловал несовершеннолетнюю приёмную дочь. Все остальные члены семьи, четверо приёмных детей и опекунша, в это время спали. Ребёнок, запуганный насильником, никому не рассказывал о случившемся.

Правда открылась, когда девочке было 12 лет, — первый акт насилия над ней совершён в возрасте 11 лет. Ребёнок был на обязательном для детей под опекой медицинском обследовании. Тогда врачи выяснили, что малышка беременна.

На данный момент подозреваемый арестован по статье «Изнасилование малолетней». Следователи проверяют версии о его причастности к совершению иных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Всех детей изъяли из семьи и поместили в центры по работе с семьями и детьми, где они проходят психологическую реабилитацию.

«Также следственным отделом проводится процессуальная проверка в отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства управления образования органа местного самоуправления, проверяются законность и обоснованность передачи детей в приёмную семью, надлежащее осуществление контроля за указанной семьей, то есть надлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, в мае аналогичный случай произошёл в Новосибирске — 13-летняя девочка забеременела от насильника.