4 балла
+19 °C
Курс ЦБ:
62,59
72,52

Детей опекуна-насильника забрали для реабилитации в Красноярском крае

 30 мая, 17:22
были упомянуты
подходящие темы
Детей опекуна-насильника забрали для реабилитации в Красноярском крае
фото с сайта pixabay.com

12-летняя девочка в Красноярском крае забеременела от опекуна — в семье было ещё четверо детей, на данный момент всех изъяли и направили на психологическую реабилитацию.

По данным следствия, 49-летний мужчина в течение года насиловал несовершеннолетнюю приёмную дочь. Все остальные члены семьи, четверо приёмных детей и опекунша, в это время спали. Ребёнок, запуганный насильником, никому не рассказывал о случившемся.

Правда открылась, когда девочке было 12 лет, — первый акт насилия над ней совершён в возрасте 11 лет. Ребёнок был на обязательном для детей под опекой медицинском обследовании. Тогда врачи выяснили, что малышка беременна.

На данный момент подозреваемый арестован по статье «Изнасилование малолетней». Следователи проверяют версии о его причастности к совершению иных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Всех детей изъяли из семьи и поместили в центры по работе с семьями и детьми, где они проходят психологическую реабилитацию.

«Также следственным отделом проводится процессуальная проверка в отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства управления образования органа местного самоуправления, проверяются законность и обоснованность передачи детей в приёмную семью, надлежащее осуществление контроля за указанной семьей, то есть надлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, в мае аналогичный случай произошёл в Новосибирске — 13-летняя девочка забеременела от насильника.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 мая, 09:15 • статья

Санкции вместо лекарств

Общественные организации обеспокоены законопроектом о контрсанкциях, который позволит ограничить импорт иностранных лекарств. В случае его принятия, уверены общественники, пострадают дети с серьёзными заболеваниями.
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.