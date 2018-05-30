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Директор бердского «СпецАвтоХозяйства» растратила полтора миллиона рублей

 30 мая, 08:22
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Директор бердского «СпецАвтоХозяйства» растратила полтора миллиона рублей
фото с сайта pixabay.com

Под домашний арест отправили руководителя бердского МУП «СпецАвтоХозяйство», которую обвиняют в крупной растрате.

Следователи утверждают, что в апреле 2016 года она подписала приказ о приёме на должность заместителя директора по техническим и экономическим вопросам 46-летнего мужчины. После сведения о трудоустройстве были внесены в программу «1С Предприятие» для начисления ему заработной платы.

«По март 2018 года сотрудники бухгалтерии предприятия начислили мужчине заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты на сумму более 1,4 млн рублей», — сообщила пресс-служба Главного управления МВД по области.

Помимо 33-летней руководительницы уголовное дело возбуждено в отношении её подельника по статье «Пособничество в растрате». Обстоятельства преступления выясняются.

Напомним, начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова во время расследования дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в халатности и растрате.

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