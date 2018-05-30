Группа сельских воришек пошла под суд в Новосибирской области

Дело о семи эпизодах краж сигарет, бытовой химии, продуктов из торговых киосков, совершённых жителями Чановского района, передано в суд.

Следователи установили, что с ноября 2017 по февраль 2018 года компания из пяти человек в возрасте 19–28 лет в ночное время, используя гвоздодёры, ломы и монтировки, взламывала двери и запорные устройства окон, после чего проникала в помещения торговых точек и совершала кражи.

Один из подельников в это время стоял «на шухере» и следил за обстановкой.

После «удачных покупок» приятели делили между собой украденное: бытовую химию, одежду, продукты питания, посуду, сигареты. Сумма ущерба — более 470 тысяч рублей.

13 февраля полицейские по горячим следам задержали одного из участников очередной кражи, а в течение следующих двух недель — остальных членов группы.

«Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьёй „Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение“. В качестве мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, наложены аресты на принадлежащие обвиняемым автомобили ВАЗ-21093, „ГАЗель“ и „Тойота Камри“ на общую сумму 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Напомним, в мае подозреваемый 18-летний житель Новосибирска признался полицейским, что похищенные продукты на 20 тысяч рублей он съел.