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Губернатор Алтайского края написал заявление об отставке

 30 мая, 15:41
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Губернатор Алтайского края написал заявление об отставке
фото пресс-службы правительства алтайского края

В России продолжается череда отставок губернаторов, новое сообщение касается главы Алтайского края Александра Карлина.

В среду, 30 мая, Александр Богданович официально заявил об отставке на заседании регионального правительства. По его словам, решение президента может быть принято до конца дня.

Источники Сиб.фм в региональном правительстве сообщают, что место Карлина может занять Андрей Чибис, который с 6 декабря 2013 года является заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Александр Богданович руководил регионом с августа 2005 года, после гибели заслуженного артиста России и четвёртого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Третий срок Карлина официально начался 25 сентября 2014 года и должен был завершиться спустя пять лет — в 2019-ом.

Напомним, 28 мая на личной странице в Instagram о прекращении своих полномочий сообщил глава Республики Саха Егор Борисов.

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