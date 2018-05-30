Испугавшего девочку эксгибициониста разыскивают в Новосибирске

В центре Новосибирска мужчина 45-50 лет обнажился перед школьницей — полиция предоставила видео, по которому можно распознать преступника.

МВД по Новосибирской области разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребёнка. Как сообщил Сиб.фм источник, близкий к следствию, эксгибиционист испугал школьницу в Центральном районе города.

«Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, голос хриплый. Был одет в брюки и куртку синего цвета, похожие на рабочую униформу», — отметила пресс-служба МВД.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в уголовный розыск по телефонам: 232-82-58, 232-21-87.

Напомним, в марте полиция объявила в розыск обокравшую ребёнка женщину в Новосибирске.