Испугавшего девочку эксгибициониста разыскивают в Новосибирске
30 мая, 11:08
были упомянуты
подходящие темы
В центре Новосибирска мужчина 45-50 лет обнажился перед школьницей — полиция предоставила видео, по которому можно распознать преступника.
МВД по Новосибирской области разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребёнка. Как сообщил Сиб.фм источник, близкий к следствию, эксгибиционист испугал школьницу в Центральном районе города.
«Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, голос хриплый. Был одет в брюки и куртку синего цвета, похожие на рабочую униформу», — отметила пресс-служба МВД.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в уголовный розыск по телефонам:
Напомним, в марте полиция объявила в розыск обокравшую ребёнка женщину в Новосибирске.