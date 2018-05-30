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Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске

 30 мая, 16:16
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Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске
фото Центра помощи диким животным «Густолесье»

Новосибирские волонтёры спасли пострадавшую птицу: местная жительница подобрала на берегу Оби коршуна.

Хищная птица лежала на песке и не могла подняться. Обнаружившая её девушка обратилась в Центр помощи диким животным «Густолесье», птицу оперативно передали опытному волонтёру.

«При осмотре выявлено сильное истощение. Состояние тяжёлое настолько, что вместо еды пришлось колоть глюкозу. Сейчас птице немного лучше, но прогнозы очень осторожные», — рассказала Сиб.фм сотрудник «Густолесье» Алёна Тарасцова.

Волонтёры просят неравнодушных людей помочь в спасении коршуна. Необходимы медикаменты, а также мыши, которыми вскоре будут кормить птицу. Деньги можно перечислить на банковскую карту: 2202 2002 1477 4612.

Напомним, в апреле в Новосибирске прооперировали и спасли самку коршуна с необычным узором на перьях — птица нуждалась в помощи, потому что кто-то её подстрелил.

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