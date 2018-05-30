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Из-за санкций против Дерипаски в Сибири может подорожать электроэнергия

 30 мая, 19:29
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Из-за санкций против Дерипаски в Сибири может подорожать электроэнергия
фото с сайта pixabay.com

Поддержка попавших под санкции Минфина США активов Олега Дерипаски может привести к удорожанию электроэнергии в Сибири.

Дело в том, что руководство алюминиевой компании «Русал» и других энергетических активов бизнесмена предложило ряд мер, которые помогут им компенсировать потери после введения санкций. Две из них поддержаны.

Речь идёт о снижении перекрёстного субсидирования в Иркутской области и возможности заключать прямые договора на покупку электроэнергии с «РусГидро» и «Росэнергоатомом», сообщает ТАСС.

«Реализация предложений „Русала“ в части заключения прямых договоров с генераторами и уменьшения перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе приведёт к увеличению тарифа для оставшихся потребителей Сибири, прежде всего в Иркутской области», — отметил старший аналитик по электроэнергетике Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Юрий Мельников.

Сейчас в области самые низкие энерготарифы в стране. Власти региона уже высказались против их роста, но заявили, что готовы пойти навстречу компании после совместного обсуждения возможных преференций, которые не навредят жителям.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба России пока не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ситуация в промышленности после введения США антироссийских санкций далека от критичной.

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