Книги о китайском искусстве войны закупает Новосибирский военный институт

Будущих сотрудников нацгвардии обучат китайскому языку, их культуре и искусству войны; также Новосибирский военный институт не забыл про Суворова и альпинизм.

На сайте госзакупок открыт конкурс от Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ на поставку книг. Начальная цена контракта составляет 437 тысяч рублей.

Помимо ожидаемых учебников по подготовке к ЕГЭ, уголовных кодексов и прочего список заказа содержит несколько необычные книги. «Наука побеждать» Александра Суворова, пособия по альпинизму, но наибольший акцент ставится на изучении Китая.

Будущих нацгвардейцев обучат китайскому языку, их культуре и военному искусству. Причём знания получат военные далеко не поверхностные. Особенно выделяются «Стратагемы военного искусства» Сунь-Цзы.

Напомним, в апреле на сайте госзакупок Новосибирский завод искусственного волокна планировал приобрести Infiniti QX80.