4 балла
+21 °C

Книги о китайском искусстве войны закупает Новосибирский военный институт

 30 мая, 07:16
подходящие темы
Книги о китайском искусстве войны закупает Новосибирский военный институт
фото с сайта pixabay.com

Будущих сотрудников нацгвардии обучат китайскому языку, их культуре и искусству войны; также Новосибирский военный институт не забыл про Суворова и альпинизм.

На сайте госзакупок открыт конкурс от Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ на поставку книг. Начальная цена контракта составляет 437 тысяч рублей.

Помимо ожидаемых учебников по подготовке к ЕГЭ, уголовных кодексов и прочего список заказа содержит несколько необычные книги. «Наука побеждать» Александра Суворова, пособия по альпинизму, но наибольший акцент ставится на изучении Китая.

Будущих нацгвардейцев обучат китайскому языку, их культуре и военному искусству. Причём знания получат военные далеко не поверхностные. Особенно выделяются «Стратагемы военного искусства» Сунь-Цзы.

Напомним, в апреле на сайте госзакупок Новосибирский завод искусственного волокна планировал приобрести Infiniti QX80.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 мая, 10:12 • интервью

Женат на искусстве

Японский художник Юдзи Хирацука открыл свою выставку в новосибирском Городском Центре Изобразительных Искусств под названием «Жизнь в городе». Вдохновлённые укиё-э, викторианством, гламурными журналами и картинками из интернета произведение иронично и с гротеском отображают современный уклад жизни и традиционные мотивы. Юдзи Хирацука рассказал о своих девушках на картинах, почему на многих произведениях есть чья-та рука и как он незаметно для себя осел в Америке.
 24 мая, 18:11 • репортаж

Искусство сильной фиксации

Рисовать, завивать, стричь, клеить и красить. Что из этого получилось, оценило жюри XVII Чемпионата Сибири по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.

Ржавым гвоздём по сердцу

 24 мая, 10:52 • колонка
Наталья Бортник
журналист
«Актёр должен обладать дикой волей, чтобы перешагивать через себя и идти дальше. Потом включается фантазия, и ты выруливаешь из тупика. И актёры, и режиссёр должны терпеть и очень много работать».
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.