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Нерадивого отца отправили исправляться на работу в Бердский лесхоз

 30 мая, 10:11
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Нерадивого отца отправили исправляться на работу в Бердский лесхоз
фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирска оставил сына без алиментов и теперь будет ходить на исправительные работы восемь месяцев.

В отделе судебных приставов по городу Бердску находится исполнительное производство в отношении 37-летнего мужчины о взыскании задолженности по алиментным обязательствам в размере более 200 000 рублей. Ранее его привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребёнка. Однако он продолжил безответственно относиться к своему 12-летнему сыну.

«Он не оказывал ему материальной помощи и в воспитании участия не принимал. В связи с чем в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье „Неуплата средств на содержание детей“. Результатом его рассмотрения судом стало условное осуждение с испытательным сроком шесть месяцев», — сообщила пресс-служба судебных приставов по Новосибирской области.

Но и после этого мужчина не взялся за ум. Он игнорировал законные требование приставов оплатить задолженность. Также нерадивый отец не предпринял ни единой попытки официально трудоустроиться и не обращался в Центр занятости населения.

«В период испытательного срока, назначенного судом, мужчина за два месяца накопил задолженность по алиментам в размере 23 000 рублей и оплачивать её не собирался. Поэтому в отношении него снова было возбуждено уголовное дело по статье „Неуплата средств на содержание детей“», — отметило ведомство.

После очередного приговора мужчина всё осознал, раскаялся и признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ в Бердском лесхозе с удержанием 10 % зарплаты осуждённого в доход государства.

Напомним, в мае нерадивый отец, не плативший алименты, прятался от судебных приставов в куче грязного белья.

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