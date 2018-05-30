Новосибирский спортсмен стал президентом Олимпийского комитета России

Андрей Травников поздравил новосибирского фехтовальщика Станислава Позднякова с избранием на пост президента Олимпийского комитета России.

Станислав Поздняков — заслуженный мастер спорта, чемпион Всемирной Универсиады, чемпион мира среди юниоров, десятикратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в личном зачёте, тринадцатикратный чемпион Европы. До настоящего времени занимал пост первого вице-президента ОКР. Его соперником в борьбе за пост главы ОКР был четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников направил спортсмену телеграмму, поздравив его с избранием на должность президента Олимпийского комитета России.

«Сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Олимпийского комитета России. Обладатель самых высоких спортивных титулов, талантливый руководитель, вы по праву считаетесь легендой отечественного и мирового спорта. Уверен, на ответственном посту президента ОКР вы сможете укрепить позиции России на международной спортивной арене, внести достойный вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта», — написал Станиславу Позднякову врио губернатора.

Напомним, в мае Андрей Травников поручил подготовить Новосибирск к молодёжному ЧМ по хоккею-2023.