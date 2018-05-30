Porsche Cayenne с боеприпасами задержали новосибирские полицейские

Во время спецоперации новосибирские полицейские изъяли оружие и боеприпасы у 29-летнего водителя Porsche Cayenne.

При досмотре у молодого человека правоохранители нашли револьвер и четыре патрона к нему, ещё десять патронов и имитационную гранату изъяли в автомобиле. Но главные находки полицейские сделали в арендованном мужчиной гараже: основные части от трёх пистолетов и более 100 патронов к спортивному и охотничьему оружию.

Сообщается, что задержанный имеет ряд судимостей. Новое уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Максимально мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

«Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Напомним, конфликт между двумя компаниями мужчин в новосибирском посёлке Петровском завершился перестрелкой.