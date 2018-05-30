4 балла
+19 °C
Курс ЦБ:
62,59
72,52

Porsche Cayenne с боеприпасами задержали новосибирские полицейские

 30 мая, 17:08
были упомянуты
подходящие темы
Porsche Cayenne с боеприпасами задержали новосибирские полицейские
фото пресс-службы гу мвд по новосибирской области

Во время спецоперации новосибирские полицейские изъяли оружие и боеприпасы у 29-летнего водителя Porsche Cayenne.

При досмотре у молодого человека правоохранители нашли револьвер и четыре патрона к нему, ещё десять патронов и имитационную гранату изъяли в автомобиле. Но главные находки полицейские сделали в арендованном мужчиной гараже: основные части от трёх пистолетов и более 100 патронов к спортивному и охотничьему оружию.

Сообщается, что задержанный имеет ряд судимостей. Новое уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Максимально мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

«Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Напомним, конфликт между двумя компаниями мужчин в новосибирском посёлке Петровском завершился перестрелкой.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 апреля, 12:25 • статья

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

В Новосибирске грядёт очередная Монстрация — в преддверии выборов власть, похоже, вынуждена была пойти на компромисс.
 5 апреля, 17:36 • статья

Курс на вытрезвление

В Новосибирске хотят возродить медвытрезвители. Кого туда будут доставлять и почему существующая система не устраивает ни полицию, ни медиков, разбирался корреспондент Сиб.фм.

Однажды на Среднем Западе

 8 февраля, 10:59 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.