Тела четверых мужчин обнаружил красноярский участковый

В красноярском селе Тасеево участковый обнаружил в одном из жилых домов тела четверых мужчин с открытыми черепно-мозговыми ранениями.

Сообщение об убийстве поступило следователям 29 мая. На место преступления прибыла передвижная криминалистическая лаборатория.

«Следователи опрашивают жителей села, проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 «Убийство двух и более лиц», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по краю.

Красноярские полицейские добавляют, что личности погибших установлены. Убитые — хозяин дома и его сын, а также двое местных жителей.

Напомним, сантехнику, убившему десятиклассницу и её отца в Кемерове, предъявили обвинение; после расправы над семьёй мужчина забрал из квартиры золотые украшения и сдал их в ломбард, чтобы купить наркотики.