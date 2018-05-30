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Травников убрал своего заместителя из членов избиркома

 30 мая, 17:32
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Травников убрал своего заместителя из членов избиркома
фото с сайта nso.ru

Врио первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова освободили от обязанностей члена избирательной комиссии региона.

Данное постановление, опубликованное на сайте правительства, подписал врио губернатора региона Андрей Травников. Врио вице-губернатора Юрий Петухов покидает состав избирательной комиссии на основании «личного заявления».

Юрий Петухов обладал в избиркоме правом решающего голоса. Ранее был председателем данной комиссии.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Алтайского края написал заявление об отставке.

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