Травников убрал своего заместителя из членов избиркома
30 мая, 17:32
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фото с сайта nso.ru
Врио первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова освободили от обязанностей члена избирательной комиссии региона.
Данное постановление, опубликованное на сайте правительства, подписал врио губернатора региона Андрей Травников. Врио вице-губернатора Юрий Петухов покидает состав избирательной комиссии на основании «личного заявления».
Юрий Петухов обладал в избиркоме правом решающего голоса. Ранее был председателем данной комиссии.
Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Алтайского края написал заявление об отставке.