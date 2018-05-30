Трое погибли при столкновении скорой помощи и мотоцикла в Забайкалье

Смертельное ДТП произошло на федеральной автодороге «Иркутск—Чита» в Забайкалье: столкнулись автомобиль скорой помощи Ford Transit и мотоцикл «Иж Юпитер-4».

Известно, что автомобиль и мотоцикл ехали навстречу друг другу, у последнего были выключены все световые приборы. От удара Ford опрокинулся набок и столкнулся с большегрузом Renault Premium.

«Водитель мотоцикла и его пассажир-девушка скончались на месте. Кроме того, погиб пассажир машины скорой помощи, которого доставили в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Ещё одна женщина, которая находилась в автомобиле медиков, госпитализирована с места аварии с переломом предплечья и ушибами. Работающая на месте ДТП следственно-оперативная группа МВД устанавливает личность погибшей девушки и обстоятельства произошедшего.

Напомним, столкновение двух автомобилей на трассе в Новосибирской области унесло жизни двоих: водителя и пассажира.