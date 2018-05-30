Жительница Республики Алтай обратилась к местному депутату с проблемой: продажа банных веников из можжевельника оскорбляет религиозные чувства народа.

Пенсионерка из Горно-Алтайска попросила депутата Госдумы Родиона Букачакова принять меры по сохранению священного, почитаемого алтайцами растения «арчын» — можжевельника. Женщину беспокоит, что банные веники из этого растения продают на рынках.

«По её мнению, такое отношение к редкому и ценному растению недопустимо и затрагивает чувства вероисповедания алтайцев. На протяжении многих веков алтайцы жили в гармонии с природой, почитая и уважая её законы, жизненный уклад основывался на одухотворении окружающей природы. Можжевельник у алтайского народа — священное и почитаемое растение», — сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Родион Букачаков поддержал женщину. Он считает, что вред наносят и природе. За сутки можжевельник испаряет почти 30 килограммов фитонцидов, что достаточно для очистки атмосферы крупного города от болезнетворных организмов. Средний срок жизни можжевельника — 200–300 лет.

«Родион Букачаков пояснил, что для принятия нормативных документов необходима совместная работа с министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, с комитетом по национальной политике республики. Кроме того, депутат подчеркнул, что важно учесть мнение общественности по данному вопросу», — отметила пресс-служба.

Напомним, в декабре 2017 года эксперт сообщил, что некоторые новосибирские родители отказываются лечить детей из-за религиозных убеждений.