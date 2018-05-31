Четыре района вошли в Барабинско-Куйбышевскую агломерацию

В Новосибирской области подписали соглашение о создании и совместном развитии Барабинско-Куйбышевской агломерации.

Свои подписи под документом поставили глава региона Андрей Травников, а также руководители Барабинского, Куйбышевского, Здвинского и Северного районов. Произошло это на V Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России: инновации и инфраструктура».

«Подписание данного соглашения — не просто формальное мероприятие, а осознанный шаг. Подписывающие соглашение муниципалитеты готовы совместно планировать своё развитие, укреплять кооперационные связи», — сказал Травников.

Пресс-служба регионального правительства отмечает, что вышеназванные территории исторически охвачены экономическими, популяционными и культурными связями. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2038 года, с возможностью продления.

Напомним, правительство Новосибирской области работает над рядом проектов агломерации: развитие инфраструктуры, транспортного каркаса, парковой, инновационной политики и так далее.