Mercedes-Benz протаранил восемь автомобилей в Новосибирске

Молодой человек за рулём Mercedes-Benz врезался в восемь припаркованных у новосибирского банка автомобилей.

ДТП произошло днём в четверг, 31 мая. За рулём элитного автомобиля находился 18-летний парень. Он ехал в сторону площади Маркса, пересекая улицу Космическую, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами.

В результате пострадали Toyota Prius, Toyota Vitz, Toyota RAV4, Suzuki Escudo, Toyota Surf, Toyota Ist, Mazda 3 и Toyota Camry.

«Mercedes летел со скоростью больше 100 километров в час, при себе у молодого человека не оказалось страхового полиса. Также у автомобиля были затонированы стёкла, включая передние», — цитирует очевидцев ДТП новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Напомним, пьяный водитель армейского грузовика устроил днём 30 мая аварию с жертвами в Новосибирске.