Новосибирск получил подтверждение о проведении молодёжного ЧМ по хоккею

Федерация хоккея России получила официальное подтверждение о проведении молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.

«Соответствующее сообщение от IIHF поступило 30 мая на имя президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил всех новосибирских любителей хоккея с этим событием. По его словам, это ставит серьёзные задачи по подготовке в сжатые сроки необходимой инфраструктуры, ядром которой станет новый ледовый дворец.

В планах — строительство станции метро «Спортивная», набережной, приведение в порядок существующей хоккейной площадки — здания ЛДС «Сибирь», решение вопросов размещения гостей и спортсменов.

Напомним, проектированием многофункциональной ледовой арены, которая должна появиться на улице Немировича-Данченко, займётся Московский проектный институт уникальных сооружений «Арена», который выиграл контракт за 89,1 млн рублей.