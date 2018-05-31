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Новосибирск получил подтверждение о проведении молодёжного ЧМ по хоккею

 31 мая, 15:07
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Новосибирск получил подтверждение о проведении молодёжного ЧМ по хоккею
фото с сайта pixabay.com

Федерация хоккея России получила официальное подтверждение о проведении молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.

«Соответствующее сообщение от IIHF поступило 30 мая на имя президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил всех новосибирских любителей хоккея с этим событием. По его словам, это ставит серьёзные задачи по подготовке в сжатые сроки необходимой инфраструктуры, ядром которой станет новый ледовый дворец.

В планах — строительство станции метро «Спортивная», набережной, приведение в порядок существующей хоккейной площадки — здания ЛДС «Сибирь», решение вопросов размещения гостей и спортсменов.

Напомним, проектированием многофункциональной ледовой арены, которая должна появиться на улице Немировича-Данченко, займётся Московский проектный институт уникальных сооружений «Арена», который выиграл контракт за 89,1 млн рублей.

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