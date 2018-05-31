Новосибирские депутаты назвали посёлок Линёво Нью-Сингапуром

Депутаты новосибирского заксобрания внесли поправки в областной бюджет после присвоения рабочему посёлку Линёво статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Теперь для резидентов этой территории в течение первых пяти лет ставка по налогу на прибыль будет обнулена, а в течение следующих пяти составит 10 %. Также отчисления во внебюджетные фонды в размере 7,6 % будут выплачиваться за счёт средств федерального бюджета.

«Федеральный бюджет поможет с созданием инженерной инфраструктуры, выделив около 600 млн рублей. Еще около 85 млн на эти цели направят из областного бюджета. Планируется реализация девяти инвестиционных проектов на 2 млрд рублей. На новых производствах должно быть создано 608 рабочих мест», — сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

На сессии парламента были озвучены предварительные расчёты по выручке от реализованных проектов до 2027 года. Составить она должна почти 29 млрд рублей. Услышав эти цифры, депутаты даже в шутку предложили переименовать рабочий посёлок в Нью-Сингапур.

Напомним, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал на XXII Петербургском Международном экономическом форуме об успешных показателях региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.