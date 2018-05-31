Российских чиновников предложили проверять на наркотики по примеру Запада

Авторы проекта «Трезвая Россия» предложили госслужащим, ведущим антинаркотическую борьбу, «начать с себя» и пройти тест на употребление наркотиков.

Эта инициатива будет направлена в администрацию президента и правительство, а также региональным властям в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе федерального проекта «Трезвая Россия», некоторые чиновники могли стать жертвами наркотической пропаганды.

«Работа на госслужбе — это большая ответственность, которую на себя берёт человек перед обществом. Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди — это золотое правило для сохранения и укрепления любой страны. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — заявил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Он отметил, что подобная практика тестирования распространена за рубежом, например, в крупных корпорациях, государственных и силовых структурах. Для проведения исследования у людей берут образцы волос. Подобное, по словам Султана Хамзаева, можно проводить и в России.

«В памяти волоса остаётся информация об употреблённых наркотических веществах. В то время как кровь очищается через 30–40 дней, волосы хранят память более полугода, поэтому такая проверка должна проводиться два раза в год. Следует тестировать всех чиновников, особенно тех, которые имеют доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, министров, глав субъектов, отвечающих за финансы, руководителей и сотрудников силовых ведомств», — добавил он.

Он также считает необходимым тестировать на употребление наркотиков любого кандидата в чиновники.

Напомним, в марте депутат заксобрания Вадим Агеенко предложил заново открыть в Новосибирской области медвытрезвители.