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Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

 31 мая, 16:51
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Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели
фото с сайта pixabay.com

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.

«В предстоящую ночь в отдельных районах области ожидаются дожди. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров. Температура ночью от 7 до 12 градусов, а при прояснениях от 0 до 5», — рассказала Сиб.фм начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В пятницу днём осадков не будет, лишь по северо-западу пройдут небольшие дожди. Температура поднимется до 21-26 градусов. В субботу днём ожидается 24-29 градусов и также без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, с порывами до 16.

В воскресенье, 3 июня, по региону пройдёт холодный фронт. Днём ожидаются небольшие дожди и грозы, ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, с порывами до 23. Температура воздуха — от 14 до 19 градусов, с понижением в течение дня.

Напомним, ранее синоптики обещали, что в середине недели жителей Новосибирска порадует температура до 24 градусов.

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