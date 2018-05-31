Отелло промахнулся: любовник убил мужа-ревнивца в Кузбассе

кадр из фильма «Игра в четыре руки» с сайта kinoclub.ws

В Кемеровской области мужчина вернулся с вахты и застал в своей квартире друга с женой: скандал на фоне ревности закончился для мужа смертью.

По версии следствия, в мае житель Кемеровской области неожиданно вернулся домой с вахты. И застал свою жену в квартире с их общим близким другом. Заподозрив супругу в измене, он потребовал, чтобы ему открыли дверь и чтобы любовник вышел с ним поговорить.

Но она, боясь реакции супруга, не впускала его в квартиру ещё два часа, пока он не позвонил ей и не сказал, что успокоился и хочет поговорить.



«Так называемый гость решил выйти к хозяину, но прихватил кухонный нож. Мужчины действительно спокойно вышли из подъезда, однако на улице обвиняемый увидел в руках мужчины биту, которой он его ударил. В ответ злоумышленник вытащил нож из сумки и стал наносить множественные хаотичные удары обидчику», — сообщила пресс-служба Следственного комитета Кемеровской области.

После этого любовник спокойно ушёл с места преступления. Через некоторое время жена выбежала на улицу и обнаружила ещё живого мужа в луже крови. Она попросила прохожих вызвать скорую помощь.

В это время мимо проезжал экипаж Росгвардии вневедомственной охраны. Сотрудники выяснили обстоятельства произошедшего, незамедлительно нашли и задержали подозреваемого.

«Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали потерпевшего, однако от полученных ран он скончался, не доезжая до больницы. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет возбудил в отношении 26-летнего жителя Новокузнецка уголовное дело по статье «Убийство».



Напомним, в мае мужчина из-за ревности взял бывшую жену в заложники в одном из магазинов Ноовосибирска.