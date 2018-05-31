Перекроют улицы в центре Новосибирска из-за шествия католиков
31 мая, 10:16
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фото с сайта cathedral.nsk.ru
Римско-католический крестный ход заполонит несколько центральных улиц Новосибирска на полтора часа 3 июня.
Централизованная религиозная организация Римско-католическая Преображенская Епархия организовывает крестный ход в Новосибирске. Он будет приурочен к Евхаристическому празднику. Пройдёт ход 3 июня с 12:30 до 14:00.
Как сообщила мэрия Новосибирска, при проведении крестного хода будет временно прекращено движение транспортных средств:
- по улице Максима Горького на участке от Серебренниковской до Каменской;
- по Каменской на участке от Максима Горького до Чаплыгина;
- по Чаплыгина на участке от Серебренниковской до Каменской;
- по Серебренниковской на участке от Максима Горького до Чаплыгина.
Во время шествия сотрудники МВД Новосибирской области обеспечат правопорядок и безопасность.
Напомним, в октябре 2017 года православные активисты защищали Омск от «всякой нечисти» автомобильным крестным ходом.