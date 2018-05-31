Пьяный водитель армейского грузовика устроил аварию с жертвами в Новосибирске
31 мая, 10:03
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Пассажир «Тойоты» погиб в результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом недалеко от Пашино в Новосибирском районе.
Смертельное ДТП произошло вчера, 30 мая, в 15.30 на Восточном шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. 35-летний мужчина за рулём КамАЗа, следовавший в сторону Пашино, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Виндом». Грузовик буквально смял иномарку, в результате чего её пассажир скончался на месте от полученных травм, а водителю понадобилась помощь медиков.
В ведомстве подчеркнули, что виновник аварии управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Напомним, что крупное смертельное ДТП произошло днём ранее в Забайкалье — там столкнулись скорая помощь Ford Transit и мотоцикл «Иж Юпитер-4», погибли трое.