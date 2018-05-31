Разобраться с ценами на бензин ФАС попросит мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска готовит обращение к антимонопольщикам с просьбой разобраться в ситуации с резким ростом цен на ГСМ.

«Ситуация, складывающаяся на рынке нефтепродуктов, не может не тревожить меня как руководителя города», — заявил градоначальник Анатолий Локоть.

Дело в том, что городским властям приходится пересматривать суммы, заложенные в бюджете на покупку горюче-смазочных материалов для муниципального общественного транспорта, дорожной и строительной техники и так далее.

По словам Локтя, при формировании бюджета власти ожидали роста цен на 11 %, в результате с поставщиками ГСМ контракты заключали исходя из цены 38,5 рубля за один литр. На данный момент рост цен составил 13 % — до 45,5 рубля.

«На второе полугодие поставщики топлива предлагают заключить муниципальные контракты по цене 50 рублей за один литр. В условиях действующего бюджета недостаток средств составит 50-60 млн», — рассказал мэр.

Теперь мэрия хочет узнать с помощью ФАС, чем обоснованы такие скачки цен на ГСМ, нет ли здесь картельного сговора.

Напомним, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко рассказал Сиб.фм, что из-за серьёзной разницы в росте оптовых и розничных цен на топливо частные АЗС находятся на грани разорения.