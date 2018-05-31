Развитие агломераций обсудили участники профильной конференции в Новосибирске

Власти и жители России видят всё больше перспектив в создании и развитии агломераций: на пятой Всероссийской конференции по развитию агломераций в Новосибирске представители 27 регионов обсудили пользу от объединения малых городов.

Врио первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, приветствуя участников мероприятия от имени главы региона Андрея Травникова, сегодня, 31 мая, подчеркнул значимость Всероссийской конференции как важной экспертной площадки.

«Правительство Новосибирской области работает над рядом проектов агломерации. Это развитие инфраструктуры, транспортного каркаса, парковой, инновационной политики. Кроме того, регион занимается Стратегией социально-экономического развития, в том числе по поручению президента — развитием Академгородка и фундаментальной науки», — отметил Владимир Знатков.

В ходе пленарного заседания конференции «Агломерации как базис инновационного и инфраструктурного развития России» эксперты обсудили вопросы определения границ опорного каркаса агломерации, механизмы межрегионального сотрудничества для территориального планирования, а также пользу создания агломераций для инновационного развития регионов.

Также в программе первого дня конференции — круглый стол «Кластеры как механизм и движущая сила экономического и пространственного развития агломераций» и публичная проектная сессия Национальной Гильдии Градостроителей, где эксперты рассмотрят лучшие практики и обсудят пути совершенствования градостроительного законодательства.

В работе конференции примет участие глава Новосибирской области Андрей Травников, который подпишет соглашение о создании и совместном развитии в Новосибирской области Барабинско-Куйбышевской агломерации.

Напомним, 25 мая Новосибирская область и Яндекс договорились развивать общественный транспорт.

