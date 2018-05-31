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Серийный грабитель попался в камеру наблюдения в Новосибирске

 31 мая, 10:38
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Серийный грабитель попался в камеру наблюдения в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Полиция Первомайского района Новосибирска разыскивает подозреваемого в серии уличных грабежей.

Преступления подозреваемый совершил днём 27 мая. На записи камеры видеонаблюдения мужчина выхватывает мобильный телефон у несовершеннолетнего и убегает. Спустя несколько секунд злоумышленник снова попадает в объектив: он направился в другую сторону, пытаясь запутать возможного преследователя.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что за несколько минут до этого грабежа подозреваемый совершил аналогичное преступление в отношении другого несовершеннолетнего», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Тех, кто что-либо знает о личности подозреваемого и его местонахождении, а также других пострадавших по его вине просят обратиться в отдел полиции № 9 «Первомайский» по телефонам: 337-02-02 (дежурная часть) или 232-18-33 (уголовный розыск).

Напомним, 30 мая новосибирская полиция объявила в розыск испугавшего девочку эксгибициониста.

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