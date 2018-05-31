СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.

Дело в том, что в эфире одного из федеральных телеканалов прозвучали вопросы, которые уже поступили в адрес Владимира Путина от россиян. Среди них было видеообращение женщины о том, что с декабря 2017 года она не получает лекарства, необходимые её малолетнему ребёнку-инвалиду.

Глава алтайских следователей после появления видеообращения в эфире пригласил женщину на личный приём.

"Женщина рассказала, что воспитывает малолетнего сына, с рождения страдающего заболеванием, для лечения которого требуются жизненно необходимые препараты. Однако с декабря прошлого года сотрудники медицинского учреждения не предоставляют ей лекарства, ссылаясь на их отсутствие", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по краю.

Работу сотрудников краевого министерства здравоохранения проверят на признаки состава преступления по статье 293 Уголовного кодекса РФ "Халатность". Проверку поручили следователю отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 7 июня, приём вопросов президенту стартовал 27 мая.