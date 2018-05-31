5 баллов
+8 °C
Курс ЦБ:
62,59
72,52

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

 31 мая, 11:16
были упомянуты
подходящие темы
СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину
фото с сайта altai-krai.sledcom.ru

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.

 Дело в том, что в эфире одного из федеральных телеканалов прозвучали вопросы, которые уже поступили в адрес Владимира Путина от россиян. Среди них было видеообращение женщины о том, что с декабря 2017 года  она не получает лекарства, необходимые её малолетнему ребёнку-инвалиду.

Глава алтайских следователей после появления видеообращения в эфире пригласил женщину на личный приём.

"Женщина рассказала, что воспитывает малолетнего сына, с рождения страдающего заболеванием, для лечения которого требуются жизненно необходимые препараты. Однако с декабря прошлого года сотрудники медицинского учреждения не предоставляют ей лекарства, ссылаясь на их  отсутствие", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по краю.

Работу сотрудников краевого министерства здравоохранения проверят на признаки состава преступления по статье 293 Уголовного кодекса РФ "Халатность". Проверку поручили следователю отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 7 июня, приём вопросов президенту стартовал 27 мая.

 

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 апреля, 12:25 • статья

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

В Новосибирске грядёт очередная Монстрация — в преддверии выборов власть, похоже, вынуждена была пойти на компромисс.
 26 апреля, 16:04 • репортаж

Дороги, киоски и пыль

Депутаты Новосибирска собрались и обсудили пыль, дороги и землю под ларьками. Что из этого вышло? Подробности в материале Сиб.фм
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.